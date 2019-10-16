В Ряжске произошло смертельное ДТП с участием мопеда

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-16T11:39:36+03:00

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Во вторник, 15 октября, около половине седьмого вечера в райцентре Ряжск на улице Горького произошло смертельное ДТП.

20-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем ВАЗ-2107, поворачивая налево, не уступил двигавшему прямо мопеду «Альфа», на котором ехал 51-летний житель Ряжска. Произошло столкновение

Водитель мопеда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. К сожалению, медикам спасти жизнь мужчины не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU