«Закрытый» шунт. Кардиохирурги спасли пациента, выполнив редкую операцию

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-16T11:22:52+03:00

После оперативного вмешательства пожилой рязанец выздоровел и «помолодел» на десять лет

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Рязанские хирурги впервые провели стентирование аортокоронарного шунта и спасли 80-летнего пациента. Как отметили в региональном минздраве, подобные операции и в России проводятся крайне редко, а в Рязанской области до этого случая вообще никогда.

Исторически первую такую операцию выполнили в Москве около десяти лет назад. Аортокоронарное шунтирование позволяет восстановить кровоток в артериях сердца путем обхода пораженного места коронарного сосуда. Но через 8-10 лет шунты изнашиваются, или «закрываются», как говорят медики.

— Дело в том, что в качестве шунта берется фрагмент вены из ноги пациента, — объясняет заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков. — Сердце при этом снабжается кровью через артерии. Строение стенки вены принципиально отличается от артерии – у нее она тоньше и мягче, а значит, вена не может на 100% выполнять функцию артерии.

По словам специалиста, повторную операцию аортокоронарного шунтирования пациенту, с учетом его возраста, было выполнить невозможно. Поэтому решили установить в шунт стент.

— Мы успели вовремя. Шунт был «закрыт» уже на 90-95%, — продолжает хирург. — После того как нам удалось его восстановить, сердце пациента вновь получило полноценное кровоснабжение. Операция спасла жизнь и здоровье больного.

Длилась операция около часа. Сейчас пациент выписан, состояние сердца позволяет ему активно двигаться, исчезли приступы стенокардии.

— Минус десять лет от фактического возраста, — определил собственное самочувствие пожилой рязанец.

Как отметил Сергей Бирюков, в аналогичных ситуациях многое зависит от самих пациентов. Бывает, что зная о своих проблемах с сердцем, люди до последнего откладывают обращение к специалистам. В такой ситуации риски возрастают многократно, и исход может быть самым печальным. При износе шунта возникают симптомы возвращения заболевания, их нельзя игнорировать, нужно сразу же обращаться к врачу. Фактор времени играет решающую роль.

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ИСТОЧНИК KP.RU