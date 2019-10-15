В Рязанской области создадут международный авиахаб

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-15T13:16:43+03:00

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Во время рабочей поездки в Бельгию и Люксембург губернатор Рязанской области Николай Любимом рассказал о планах по созданию грузового авиахаба на базе аэродрома Протасово, сообщает ТАСС.

На проект может потребоваться порядка 1 миллиарда долларов. Планируется, что он будет интегрирован с программой «Сухой порт - Рязань».

- Одним из перспективных направлений грузового хаба может стать развитие электронной торговли между Юго-Восточной Азией, Россией и Европой, - сказал Николай Любимов.

Напомним, сейчас аэродром используется для базирования судов малой авиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU