В Рязанской области создадут международный авиахаб
Во время рабочей поездки в Бельгию и Люксембург губернатор Рязанской области Николай Любимом рассказал о планах по созданию грузового авиахаба на базе аэродрома Протасово, сообщает ТАСС.
На проект может потребоваться порядка 1 миллиарда долларов. Планируется, что он будет интегрирован с программой «Сухой порт - Рязань».
- Одним из перспективных направлений грузового хаба может стать развитие электронной торговли между Юго-Восточной Азией, Россией и Европой, - сказал Николай Любимов.
Напомним, сейчас аэродром используется для базирования судов малой авиации.
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ИСТОЧНИК KP.RU