На девяти улицах Рязани в среду отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-15T11:46:16+03:00

На воздушной линии энергетики проведут ремонтные и профилактические работы. Фото: Алексей ФОКИН

На воздушной линии энергетики проведут ремонтные и профилактические работы

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16 октября в Рязани на девяти улицах отключат подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Дорожная (поселок Соколовка), дома с 2 по 47, д. 53, д. 55, д. 61;

- ул. Добролюбова, дома с 23 по 58;

- ул. Тюленина, дома с 5 по 36;

- ул. 1-й Лесной проезд, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;

- ул. Шевцовой, дома с 15 по 30;

- ул. Лесная, дома с 1 по 71;

- ул. 1-й проезд Шевцовой, дома с 1 по 36;

- ул. 6-й проезд Добролюбова, дома с 4 по 34;

- ул. 5-й проезд Добролюбова, дома с 3 по 62.

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ИСТОЧНИК KP.RU