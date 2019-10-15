На девяти улицах Рязани в среду отключат электричество
16 октября в Рязани на девяти улицах отключат подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Дорожная (поселок Соколовка), дома с 2 по 47, д. 53, д. 55, д. 61;
- ул. Добролюбова, дома с 23 по 58;
- ул. Тюленина, дома с 5 по 36;
- ул. 1-й Лесной проезд, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;
- ул. Шевцовой, дома с 15 по 30;
- ул. Лесная, дома с 1 по 71;
- ул. 1-й проезд Шевцовой, дома с 1 по 36;
- ул. 6-й проезд Добролюбова, дома с 4 по 34;
- ул. 5-й проезд Добролюбова, дома с 3 по 62.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Масштаб поражает!
Один рязанец украл электричества на более чем 40 млн рублей. Энергетики уже написали заявление в полицию (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU