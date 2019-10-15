2019-10-15T10:32:50+03:00
Общество

Беленецкий выйдет к жителям, возмущенным новым платным путепроводом

Планируется, что на вопросы он будет отвечать вместе с инвестором, реализующим этот «туманный» проект в Ряжске
Антон КОНОВАЛОВ
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Евгений Беленецкий с представителями инвестора готовится к встрече с жителями Ряжска. Фото: администрация Ряжского района.Евгений Беленецкий с представителями инвестора готовится к встрече с жителями Ряжска. Фото: администрация Ряжского района.
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21 октября в Ряжск приедет заместитель председателя областного правительства Евгений Беленецкий. В школе №4 с 15.00 он ответит на вопросы жителей, возмущенных строительством платного путепровода в городе.

Планируется участие во встрече и представителей инвестора (проект реализует инвестиционная компания «Золотое кольцо»). Накануне коммерсанты обсудили с Беленецким те аспекты, которые больше всего волнуют общественность.

Напомним, инициативная группа составила петицию против платного путепровода на дороге «Ряжск – КасимовМуром – Нижний Новгород», который вместо двух переездов должен соединить один из районов с остальным городом (при условии строительства альтернативной, бесплатной, дороги). На «прямой линии» губернатор Николай Любимов предположил, что волнения могут быть связаны с недостаточной информированностью населения, тогда как инвестиционный проект до сих пор не размещен в открытом доступе и с людьми никак не обсуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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