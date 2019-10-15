В дни проведения «Зарницы» в Рязани будут перекрывать движение
Несколько дней и вплоть до пятницы, 18 октября, в нашем городе проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», напоминает пресс-служба администрации Рязани. В эти дни на ряде улиц перекроют движение и запретят стоянку транспорта.
Автомобилистов просят не парковаться:
– на улице Сенной у дома №23 с 8.00 до 17.00 15 октября;
– на пересечение проезда Речников и Окского шоссе с 8.00 до 17.00 16 октября;
– на участке улицы Петрова от дома №2 до дома №10 с 7.30 до 9.30 и с 15.30 до 17.30 17 октября;
– на Голенчинском шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс с 13.00 до 16.30 18 октября;
– на площади. 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе, с 8.00 до 13.00 минут 18 октября.
В среду, 16 октября, с 8.00 до 17.00 движение транспорта закроют от перекрестка проезда Речников и Окского шоссе до пляжа на Ореховом озере.
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ИСТОЧНИК KP.RU