2019-10-15T10:17:02+03:00
Общество

В дни проведения «Зарницы» в Рязани будут перекрывать движение

Спортивный праздник завершится только к выходным
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Несколько дней и вплоть до пятницы, 18 октября, в нашем городе проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», напоминает пресс-служба администрации Рязани. В эти дни на ряде улиц перекроют движение и запретят стоянку транспорта.

Автомобилистов просят не парковаться:

– на улице Сенной у дома №23 с 8.00 до 17.00 15 октября;

– на пересечение проезда Речников и Окского шоссе с 8.00 до 17.00 16 октября;

– на участке улицы Петрова от дома №2 до дома №10 с 7.30 до 9.30 и с 15.30 до 17.30 17 октября;

– на Голенчинском шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс с 13.00 до 16.30 18 октября;

– на площади. 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе, с 8.00 до 13.00 минут 18 октября.

В среду, 16 октября, с 8.00 до 17.00 движение транспорта закроют от перекрестка проезда Речников и Окского шоссе до пляжа на Ореховом озере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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