Улицу Семинарскую частично перекроют на месяц

СЕГОДНЯ 22:04 2019-09-30T22:04:56+03:00

Движение ограничат по одной из полос – в сторону Соборной

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На улице Семинарской в Рязани затеяли капитальный ремонт газопровода. Это повлечет за собой ограничение движения транспорта по одной из полос – в сторону улицы Соборной.

По данным пресс-службы администрации Рязани, частично будет перекрыт участок между домами №31 (перекресток с Пожалостина) и №11 (областное ГУ МЧС). Работы начнут утром (с 10.00) 1 октября, а завершить их и освободить проезжую часть планируют до конца суток 31 октября.

Городские власти обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию. Как и ту, которая появилась чуть раньше, - о ночном закрытии улицы Тимакова из-за ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU