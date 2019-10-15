В Рязани цинично обокрали ветерана Великой Отечественной войны
В Рязани взяли под стражу 23-летнего жителя республики Башкортостан, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба районного суда.
По предварительным данным, днем 8 октября молодой человек под предлогом продажи товара, незаконно проник в квартиру ветерана Великой Отечественной войны, и украл у него 16 тысяч рублей.
Суд, проанализировав материалы следствия, а также приняв во внимание, что преступление, в котором задержанный подозревается, крайне цинично, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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ИСТОЧНИК KP.RU