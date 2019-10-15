В Рязани цинично обокрали ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-15T08:34:27+03:00

Суд, проанализировав материалы следствия, а также приняв во внимание, что преступление, в котором задержанный подозревается, крайне цинично, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд взял под стражу 23-летнего приезжего из Башкортостана и отправил в СИЗО

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В Рязани взяли под стражу 23-летнего жителя республики Башкортостан, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба районного суда.

По предварительным данным, днем 8 октября молодой человек под предлогом продажи товара, незаконно проник в квартиру ветерана Великой Отечественной войны, и украл у него 16 тысяч рублей.

Суд, проанализировав материалы следствия, а также приняв во внимание, что преступление, в котором задержанный подозревается, крайне цинично, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU