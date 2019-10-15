Приказ о ликвидации Рязанского филиала МГИК подписан

СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-15T05:57:16+03:00

Вспоминая известное: "Все! Снято! Все свободны". Но здание в центре Рязани остается. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

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Приказ Минкульта России №1545 о ликвидации Рязанского филиала ФГБОУ высшего образования «Московский государственный институт культуры» подписал 14 октября в отсутствие министра Владимира Мединского его заместитель Николай Овсиенко. Документ появился на страницах группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Таким образом, он поставил точку в истории отношений головного вуза и его филиала в Рязани, которого многие в городе называют просто «кулек». Но это нисколько не принижает той роли, которую это учебное заведение играло в жизни целого региона.

Что написано пером... Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте".

В одном из пунктов приказа говорится о том, что руководству МГИК необходимо «обеспечить продолжение обучение лиц, обучающихся в филиале, с их согласия с сохранения формы и условий обучения».

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ИСТОЧНИК KP.RU