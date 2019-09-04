Ректор МГИК: всем студентам из Рязани предоставят общежитие

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-04T10:28:30+03:00

Вуз намерен сохранить стоимость обучения и предложить меры социальной поддержки, но по-прежнему далеко не все в восторге от идеи переезда

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Ректор Московского государственного института культуры Арсений Миронов встретился с сотрудниками и учащимися рязанского филиала, который по решению ученого совета должен прекратить работу 2 февраля 2020 года. Как сообщает ТАСС, вместе с руководителем головного вуза приезжали заведующие выпускающих кафедр.

- Всем студентам предложено перевестись в головной вуз. При этом абсолютно всем будет предоставлено общежитие на бесплатной основе, - пообещал Миронов.

Также он заявил, что цена обучения не изменится, а руководство ставит перед собой задачу перевезти в Химки еще и наставников, которые будут нацеливать своих подопечных на диплом.

Более того, институт, по словам Миронова, предложит меры социальной поддержки студентам и преподавателям, и найдет возможность для выплат последним надбавок.

Миронов настаивает, что ученый совет закрыл филиал из-за аварийного состояния здания (прежде всего, кровли). Учебный процесс полностью решено перенести в более комфортные условия. Тем не менее, далеко не все в восторге от перспективы перевода: петицию против ликвидации Рязанского института культуры подписали уже больше 2000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU