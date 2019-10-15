2019-10-15T07:47:02+03:00
Недвижимость

Во вторник на трех улицах в центре Рязани отключат электричество

Сотрудники управления благоустройства продолжают опиливать в городе аварийные деревья
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Во вторник на нескольких улицах центра Рязани отключат подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — опиловка аварийных деревьев.

15 октября с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Николодворянская, д. 2, д. 4, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 18а стр. 1 лит. А;

- ул. Садовая, д. 35, д. 47;

- ул. Свободы, д. 50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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