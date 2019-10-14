2019-10-14T20:40:55+03:00
Общество

Во вторник в Рязани ожидается шквалистый ветер с дождем

Сотрудники МЧС просят горожан не стоять под рекламными конструкциями, деревьями и крышами домов
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Днем 15 октября на территории Рязанской области ожидается усиленные порывы ветра.Днем 15 октября на территории Рязанской области ожидается усиленные порывы ветра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 15 октября на территории Рязанской области ожидается усиленные порывы ветра до 17 м/с. О непогоде предупреждает региональное управление МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали о прогнозе погоды на 15 октября. По информации метеорологов, во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет дождь, днем осадков не обещают (читать подробнее).

ВАЖНО!

МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности при сильном ветре:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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