Во вторник рязанцы прочувствуют резкий переход в настоящую осень
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 октября.
Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет дождь, днем осадков не обещают. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при порывах он усилится до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем столбики термометров доползут до +11…+16ºС.
Но это будет прощальный взлет: уже к вечеру вторника обещают резкое падение температуры до + 4…+9 ºС!
ИСТОЧНИК KP.RU