2019-10-14T16:47:54+03:00
Общество

Во вторник рязанцы прочувствуют резкий переход в настоящую осень

Вечером прекрасного теплого дня наступит перелом – причем до наступления ночи
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 октября.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет дождь, днем осадков не обещают. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при порывах он усилится до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем столбики термометров доползут до +11…+16ºС.

Но это будет прощальный взлет: уже к вечеру вторника обещают резкое падение температуры до + 4…+9 ºС!

ИСТОЧНИК KP.RU

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