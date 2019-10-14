Нарушитель снял, как объезжает пробку на улице Зубковой по встречке

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-14T14:02:02+03:00

Около полукилометра он двигался в лоб машинам, едущим в противоположном направлении

Изменить размер текста: A A

В Рязани водитель снял, как объезжает пробку на улице Зубковой по встречной полосе. Этим «бравым» поступком он поделился с одним из сообществ в Instagram, которое заявляет, что «не призывает к нарушению ПДД», но, очевидно, подобные сомнительные подвиги одобряет.

Человек за рулем совершает наглый маневр на пересечении с улицей Советской Армии в районе АЗС «Роснефть» и продолжает движение в сторону проезда Яблочкова - в лоб машинам, едущим в противоположном направлении. При этом никакой возможности вернуться на свою полосу нарушитель не имел из-за установленного на дороге разделителя. Так он преодолел около полукилометра, попутно объехав пешехода, которой шел по переходу.

Напомним, что ранее в том же сообществе появилось видео опасной для пешеходов поездке на личных автомобилях по улице Почтовой. Виновные попались быстро.

zhukovclub.rzn Езда по встречной полосе на улице Зубковой

ИСТОЧНИК KP.RU