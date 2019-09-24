Рассекавшие по Почтовой водители ответят по закону
Выходка будет стоить каждому из них 2 тысячи рублей
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Полиция нашла тех, кто рассекал по улице Почтовой на автомобилях. Нарушение, которое они совершили, наказывается штрафом 2000 рублей.
Видео, снятое пассажиром одной из машин, выложено в Instagram. Сам оператор, очевидно, испытывает удовольствие от участия в эпатажном действе.
- Просто криминал. Все смотрят, - говорит со смехом молодой человек.
Как сообщает пресс-служба полиции, действия нарушителей квалифицируются как движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч.2 ст.12.15 КоАП).
Езда по пешеходной улице Почтовой в Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU