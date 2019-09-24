2019-09-24T10:48:35+03:00
Общество

Рассекавшие по Почтовой водители ответят по закону

Выходка будет стоить каждому из них 2 тысячи рублей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Полиция нашла тех, кто рассекал по улице Почтовой на автомобилях. Нарушение, которое они совершили, наказывается штрафом 2000 рублей.

Видео, снятое пассажиром одной из машин, выложено в Instagram. Сам оператор, очевидно, испытывает удовольствие от участия в эпатажном действе.

- Просто криминал. Все смотрят, - говорит со смехом молодой человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, действия нарушителей квалифицируются как движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч.2 ст.12.15 КоАП).

Езда по пешеходной улице Почтовой в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
В Михайловском районе в ДТП погиб водитель «Нивы»
Рязанцев приглашают в цирк на шоу «Ваши Пельмени»
Трое рязанских сотрудников сотовой компании «сливали» информацию о звонках за деньги
Хоть комедию снимай: за большой «приз» рязанка отдала почти 3 миллиона
Не по-суворовски. Награжденный за отвагу боец полтора года скрывался от службы
В Рязани пройдет спецгашение новой почтовой открытки в честь академика Павлова
По делу о незаконной миграции в Рязани опросили 600 свидетелей
Новый онкодиспансер в Рязани начнут строить в 2020 году
Рязанцы ищут дом спасенному псу Тобби, брошенному хозяевами
Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство
В Рязани начали ремонтировать дороги, запланированные на следующий год
Научились у белорусов. В Рязани впервые трансплантировали бедренную артерию
В 10 домах Рязани во вторник отключат холодную воду
Журавлей, прощающихся с рязанской землей, сняли на видео
В Рязани снова загорелся деревянный дом на Право-Лыбедской
Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения
Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31
Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз
За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу