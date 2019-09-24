Рассекавшие по Почтовой водители ответят по закону

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-24T10:48:35+03:00

Выходка будет стоить каждому из них 2 тысячи рублей

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Полиция нашла тех, кто рассекал по улице Почтовой на автомобилях. Нарушение, которое они совершили, наказывается штрафом 2000 рублей.

Видео, снятое пассажиром одной из машин, выложено в Instagram. Сам оператор, очевидно, испытывает удовольствие от участия в эпатажном действе.

- Просто криминал. Все смотрят, - говорит со смехом молодой человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, действия нарушителей квалифицируются как движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч.2 ст.12.15 КоАП).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733826" frameborder="0"></iframe> Езда по пешеходной улице Почтовой в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU