СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-14T12:45:44+03:00

В рязанском гипермаркете торговали колбасой из птицы, но с ДНК свиньи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Россельхознадзор обнаружил фальсификат, а суд оштрафовал производителя на крупную сумму

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Сотрудники Россельхознадзора в одном из гипермаркетов Рязани взяли пробы колбасного изделия из мяса птицы «Папа может» производства ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». В дальнейшем специалисты ветеринарной лаборатории выявили в колбасном изделии ДНК свиньи.

«Данный факт свидетельствовал о фальсификации мясной продукции посредством использования сырья другого вида животного, не заявленного в составе данной продукции. К тому же указанный факт противоречил информации «Без свинины», нанесенной на оболочку продукта», — говорится в сообщении ведомства.

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел дело и оштрафовал ОАО на 100 тысяч рублей. В апелляционной инстанции решение суда осталось без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU