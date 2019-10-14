2019-10-14T12:08:55+03:00
Происшествия

За неделю на пожарах погибли два рязанца

Трагедии произошли в Спасском и Рязанском районах
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало сводку ЧП за минувшую неделю. С 7 по 13 октября спасатели 25 раз тушили пожары, из них в 9 случаях – загоревшуюся траву.

24 строения за неделю либо сгорели полностью, либо повреждены огнем. Один человек на этих пожарах пострадал, двое погибли.

Первая трагедия случилась 8 октября в селе Выжелес Спасского района – здесь погиб жилец дома на улице Центральной. А спустя два дня смертью человека закончился пожар в селе Коростово Рязанского района – погиб мужчина.

11 числа в Рязани человека удалось спасти. Огонь возник в доме на улице Стройкова, мужчину с отравлением угарным газом доставили в больницу.

На водоемах в эти же дни зарегистрировано одно ЧП: в Новомичуринске из озера подняли тело мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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