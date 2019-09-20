Потушил пожар, лег спать и задохнулся – трагическая история из Рыбного
В среду, 18 сентября, примерно в 10.20 на улице Юбилейной в райцентре Рыбное в квартире многоэтажного дома был обнаружен труп мужчины. На место выехали полиция, скорая и следователь СК России по Рязанской области. По предварительной версии, мужчина курил в квартире – от сигареты загорелись кресло и обои. Хозяин дома смог погасить пламя водой. После чего, не подозревая опасности, он лег спать. Однако концентрация в воздухе угарного газа оказалась смертельной. Проснуться мужчине было уже не суждено…
Именно такую версию следователь СК Денис Жаринов озвучил представителям издательства «Пресса».
Известно, что труп мужчины находился в кровати, рядом стояло обуглившееся кресло, на полу валялись окурки и пустые бутылки из-под алкоголя. Местные жители говорят, что мужчина жил один и его часто видели нетрезвым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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