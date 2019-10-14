2019-10-14T11:02:13+03:00
Происшествия

За жестокую драку рязанцу грозит 8 лет лишения свободы

Одним ударом он сломал руку незнакомой девушке, умолявшей его о пощаде
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В суд направлено сразу несколько уголовных дел в отношении жителя Ряжского района, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области. Драки, после которых он набрал целый «букет» статей УК РФ, случились прошлой зимой. Одна из них – прямо в Новогоднюю ночь в одном из сельских клубов Ряжского района.

Примерно в 3 утра А. со своей девушкой и приятелями приехал на праздничную дискотеку и сразу начал искать повода для драки. На глаза ему попался незнакомый парень, прицепившись к которому А. быстро довел дело до «пойдем, выйдем». На улице тут же началось жестокое избиение и после очередного удара, на этот раз ногой в живот, незнакомец упал.

Буяна это не охладило, он продолжил избивать упавшего ногами. Девушка молодого человека умоляла А. остановиться, встала перед ним на колени, заслонив своего парня, но озверевшего А. это ничуть не остановило – наоборот, теперь он решил сорвать злость уже на девушке. Замахнулся, чтобы ударить ее ногой по голове, но жертва машинально выставила руку, которую А. сломал одним ударом.

Намахавшись руками и ногами вволю, он уехал на машине, а молодая пара попала в больницу.

По информации прокуратуры, это нападение уже не первое: до Нового года А. избил в Ряжске знакомого, после нападения госпитализированного с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа со смещением.

Теперь агрессивному мужчине грозит серьезный срок – по одному из эпизодов предусмотрено лишение свободы до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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