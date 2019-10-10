Выехал на встречную полосу: названа причина смертельного ДТП под Рязанью
Стала известна предварительная причина смертельного ДТП, произошедшего утром в четверг, 10 октября, на автодороге Рязань – Михайлов. Напомним, что неподалеку от учхоза Стенькино столкнулись внедорожник Mercedes и грузовик DAF.
Издательство «Пресса» сообщает, что житель Дагестана, управляя иномаркой Mercedes, нарушил правила дорожной разметки, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, которым управлял житель Украины. Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
ИСТОЧНИК KP.RU
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