2019-10-10T18:02:52+03:00
Происшествия

Выехал на встречную полосу: названа причина смертельного ДТП под Рязанью

Также опубликованы фотографии, на которых видно насколько серьезные повреждения получил внедорожник
Поделиться:
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

Стала известна предварительная причина смертельного ДТП, произошедшего утром в четверг, 10 октября, на автодороге РязаньМихайлов. Напомним, что неподалеку от учхоза Стенькино столкнулись внедорожник Mercedes и грузовик DAF.

Издательство «Пресса» сообщает, что житель Дагестана, управляя иномаркой Mercedes, нарушил правила дорожной разметки, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, которым управлял житель Украины. Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К выходным в Рязанской области немного потеплеет
Систему не побороть. Новомичуринский депутат написала заявление об отставке
Поиски пропавших еще летом 33-летних рязанцев завершились
В Рязани ОНФ представил проект «Народная карта тыла и фронта»
В Рязани выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина
«Мармакс» рассказал об эксклюзивных квартирах с каминами
Одного из руководителей филиала РЖД в Рязани осудили за мошенничество
Начальник Рязанского десантного училища сыграл в КВН
Под Рязанью электричка насмерть сбила школьника
Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского ветерана обжалует его арест
Обвиняемый в убийстве рязанского ветерана дважды обворовывал женщин
Глаз, не расти! Назван самый простой способ борьбы с близорукостью
В смертельном ДТП под Рязанью погиб водитель немецкого внедорожника
«Гастролеров», обчищавших рязанские сельские ДК, наконец поймали
Прощание с преподавателем РГУ Еленой Видовой пройдет 11 октября
В Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол
На трассе Рязань – Михайлов столкнулись внедорожник и грузовик
«Рязморобус» будет возить по Рязани поющих Дедов Морозов
Стали известны подробности вечерней аварии в центре Рязани