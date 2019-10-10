2019-10-10T16:29:05+03:00
Звезды

В Рязани выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина

Тенор, который сотрудничал с суперзвездами и полюбился Елизавете II, гастролирует по всему миру
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7 ноября на сцене Рязанской филармонии состоится беспрецедентное событие - концерт всемирно известного итальянского оперного и эстрадного певца Alessandro Safina (Алессандро Сафина) в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Дирижер – Paolo Prizzon (Италия).

Оперный певец Алессандро Сафина родом из Италии. Популярность настигла Алессандро в Нидерландах, после участия в концерте «The Night Of The Proms». Сингл «Luna», знакомый россиянам по сериалу «Клон», возглавлял голландский чарт в течение 14 недель. Культовая пластинка «Insieme A Te» успешно продавалась более чем в 30 странах мира.

Тенор создал саундрек к оскароносному музиклу «Мулен Руж» в дуэте с актером Юэном МакГрегором, сотрудничал с Элтоном Джоном, Андреа Бочелли, Сарои Браи тман, а также с Кетрин Зета-Джонс, Николь Кидман и другими.

Сегодня на счету Алессандро пять альбомов и гастроли по всему миру. Его называют последователем великого оперного певца Энрике Карузо, которыи синтезирует классику с топовыми поп-рок наследиями, вдохновляясь музыкои «U2», «Genesis», «Depeche Mode» и «The Clash». Он является любимым певцом британской королевы Елизаветы II.

Алессандро Сафина успешно гастролирует по всей Европе и США. За последние пять лет певец также дал множество концертов в России. Он успел выступить в качестве приглашённого гостя в популярных телевизионных программах «Вечерний Ургант» и «Призрак оперы», на музыкальных фестивалях «Новая Волна» в Сочи и «Жара» в Баку. Алессандро Сафина был членом жюри конкурса «Памяти Муслима Магомаева».

Концерт Алессандро Сафина в Рязани нельзя пропустить! События такого уровня происходят в нашем городе нечасто.

Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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