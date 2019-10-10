Глаз, не расти! Назван самый простой способ борьбы с близорукостью

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-10T14:19:08+03:00

Чтобы увеличить время пребывания ребенка на улице, родителям рекомендуют изменить его режим дня: больше прогулок после занятий и семейных прогулок, занятий спортом на открытом воздухе, а домашнее задание подождет до вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Роспотребнадзор по Рязанской области 10 октября, во Всемирный день зрения, рассказал о том, как можно затормозить развитие близорукости. Современные исследователи приходят к выводу, что причина распространенного недуга - не зрительные нагрузки. Их ограничение не предотвратит близорукость, но их повышенная интенсивность может ускорить развитие этого дефекта зрения (если он уже есть).

В то же время есть простой и эффективный способ: побольше времени проводить на свежем воздухе - минимум час, а в идеале три часа. Особенно это важно для детей и подростков в период учебы, когда они мало гуляют днем.

- Защитный эффект прогулок объясняется тем, что солнечный свет, попадая на сетчатку, стимулирует синтез нейромедиатора допамина, который тормозит рост глазного яблока, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Так что же такого в росте глаза? А то, что изменение его осевых размеров как раз обуславливает развитие близорукости.

Чтобы увеличить время пребывания ребенка на улице, родителям рекомендуют изменить его режим дня: больше прогулок после занятий и семейных прогулок, занятий спортом на свежем воздухе, а домашнее задание подождет и до вечера.

При этом медики констатируют, что в случае близорукости главный фактор риска – все-таки генетический, так как очень вероятна передача нарушения зрения от родителя к ребенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU