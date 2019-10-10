На сильном пожаре в Рязанском районе пострадал человек
В ночь на 10 октября в управление регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в Рязанском районе. В результате возгорания поврежден жилой деревянный дом, пострадал один человек.
Боролись с огнем десять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU