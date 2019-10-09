2019-10-09T05:34:42+03:00
Происшествия

Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек

Специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб
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Боролись с огнем три человека личного состава Государственной противопожарной службы.Боролись с огнем три человека личного состава Государственной противопожарной службы.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Вечером 8 октября в МЧС поступила информация о пожаре в селе Выжелес Спасского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом. На пожаре пострадал один человек.

Боролись с огнем три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Подробности происшествия уточняются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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