Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб
Боролись с огнем три человека личного состава Государственной противопожарной службы.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Вечером 8 октября в МЧС поступила информация о пожаре в селе Выжелес Спасского района, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом. На пожаре пострадал один человек.
Боролись с огнем три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Подробности происшествия уточняются.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU