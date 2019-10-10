2019-10-10T06:27:55+03:00
Общество

Для уборки улиц зимой в Рязани увеличат количество спецтехники

Большая часть машин в автопарке дирекции благоустройства уже готовы к предстоящему сезону
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С наступлением зимы в Рязани количество техники увеличится до 160 единиц.С наступлением зимы в Рязани количество техники увеличится до 160 единиц.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коммунальные службы Рязани начали готовиться к зиме, сообщает пресс-служба городской администрации. Если сейчас на уборку улиц и дворов города выходит 80 единиц спецтехники и 190 работников, то с наступлением зимы количество техники увеличится до 160 единиц.

«На сегодняшний день к сезону переоборудовано 90% машин, находящихся в автопарке дирекции благоустройства города», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, еще в 2017 году чиновники заявили, что планируют отказаться от пескосоляной смеси, которую много лет используют в качестве антигололедного вещества на улицах Рязани (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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