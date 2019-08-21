В Сасове на дорогах и тротуарах зимой могут использовать новый реагент

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-21T07:58:32+03:00

Новый реагент действует при контакте со льдом и снегом, разрушает снежно-ледяные отложения, защищает от гололедицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Все желающие могут прийти на общественные слушания, что ознакомиться с результатами испытаний

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В администрации города Сасово обсудят все плюсы и минусы противгололедного материала «УОКСА Актив». Соответствующее извещение опубликовано 21 августа.

Отмечается, что ранее реагент испытывался в Сасове на производственной площадке по улице Пушкина, дом 2, а также на дорожных покрытиях Российской Федерации.

Все желающие могут ознакомиться как с материалом, его характеристиками и результатами оценки воздействия на окружающую среду.

Цель мероприятия — внедрение противогололедного материала на улицах города.

Общественные обсуждения пройдут 23 сентября в 14:00 по адресу: Сасово, ул. Садовая, д. 22 (зал заседаний).

СПРАВКА «КП»

Отметим, что указанный материал реагирует при контакте со льдом и снегом, разрушает снежно-ледяные отложения, защищает от гололедицы. Предназначен для дорог с твердым покрытием, тротуаров, домохозяйств.

Время выдержки на поверхности в режиме уборки льда — три часа. Действует при предельно низких температурах (-30С).

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ИСТОЧНИК KP.RU