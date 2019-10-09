Фигуранту дела рязанского «Детского питания» вновь продлили арест

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-09T20:14:29+03:00

Не только следователи, но и столичные телевизионщики находили нарушения на этом муниципальном предприятии. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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Басманный суд Москвы продлил арест экс-советнику министра экономического развития РФ Павлу Пущину в рамках расследования уголовного дела о коррупции на МП «Детское питание». Бывший чиновник находится в СИЗО с 14 февраля этого года и пробудет там как минимум еще два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Пущину предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Также в рамках дела о «Детском питании» подозреваются директор этого муниципального предприятия Александр Дворецкий, бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин и замглавы городской администрации Сергей Пашкевич.

МП «Детское питание» занимается поставкой еды в рязанские школы. Но в прошлом году предприятие оказалось в центре коррупционного скандала, связанного со взяткой в 1,5 миллиона рублей от одного из поставщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU