Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Рязанские водители в «помощь» властям областного центра сами обозначают дорожные ямы. Фото, иллюстрирующее это явление, появилось на странице «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
Неравнодушный человек во избежание серьезных последствий для других коллег-автолюбителей установил колесо для обозначения ямы на перекрестке улиц Островского и Стройкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU