Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-09T12:25:40+03:00

Зато видно со всех сторон! Фото: ПУВР ВКонтакте.

Иллюстрирующее это явление фото появилось в соцсетях

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Рязанские водители в «помощь» властям областного центра сами обозначают дорожные ямы. Фото, иллюстрирующее это явление, появилось на странице «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Неравнодушный человек во избежание серьезных последствий для других коллег-автолюбителей установил колесо для обозначения ямы на перекрестке улиц Островского и Стройкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU