Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-09T07:58:23+03:00

Областной суд встал на сторону ОАО «Тяжпрессамш» и удовлетворил административный иск

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Областной суд удовлетворил административный иск ОАО «Тяжпрессмаш» к Рязанской городской Думе о признании недействующими Генерального плана Рязани и Правил землепользования и застройки в части земельного участка с кадастровым номером 62:29:0030011.

Установлено, что предприятие является собственником земельного участка на улице Октябрьской, который относится к категории: зона застройки многоэтажными жилыми домами и общественно-жилая зона.

Суд считает, что оспариваемые нормы Генплана приняты в нарушении требований Инструкции границы зон различного функционального назначения, поскольку зоны установлены без учета границ земельного участка. Более того, нахождение земельного участка в нескольких функциональных зонах создает неопределенность его правового режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU