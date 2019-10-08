2019-10-08T16:50:20+03:00
Недвижимость

В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду

В списке десятки домов и 3 школы
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В среду, 9 октября, в Рязани будут отключения холодной воды. Это вызвано необходимостью ремонта водопроводов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 16.00 холодного водоснабжения не будет по адресам:

– ул. Стройкова, д. 25, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38;

– ул. 4-я Линия, д. 34;

– ул. Л. Толстого, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 3, д. 5 (школа №37);

– ул. Гоголя, д. 21, д. 23, д. 22/1, д. 24, д. 26, д. 24 корп. 1, д. 19/4

– ул. Полетаева, д. 11, д. 11 корп. 1;

– ул. Чернышевского, д. 7, д. 16а, д. 16, д. 18, д. 20.

С 9.00 до 17.00 ХВС не будет адресам:

– ул. Кремлевский вал;

– ул. Новослободская, д. с 2 по 24, д. с 1 по 9;

– площадь Соборная, д. 13, д. 17, д. 17а, д. 17б, д. 15 (школа №4), д. 18

– Посадский переулок

– ул. Остров;

– ул. Кремль;

– ул. Рабочих;

– ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46;

– улица ул. Соборная, д. 3, д. 7 (лицей №2)

– ул. Некрасова, д. 3.

Телефон диспетчерской МП «Водоканал» 41-06-25.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На 9 улицах Рязани 3 дня подряд будут отключать свет

Без электроэнергии останутся жильцы десятков домов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена
Три района Рязанской области не получат паспорта готовности к отопительному сезону
Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России
Андрей Устинов утвержден на должности рязанского министра ТЭК и ЖКХ
В Рязанской области сгорели два соседних дома
В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева
Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов
Тонны погибающей просто так рыбы сняли на видео в Рязанской области
К восстановлению Торгового городка Рязани привлекут районы области
Дороги Касимова ремонтируют только с помощью субсидий регионального минтранса
Два рязанских троллейбуса изменили схему движения
На 9 улицах Рязани 3 дня подряд будут отключать свет
В Рязанской области усилится ветер
Перед рязанцами отчитаются ключевые министры: ТЭК и ЖКХ; транспорта и автодорог
Сил моих нет! Рязанский пенсионер решил стрельнуть в перечившего ему соседа
Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли
Рязанцы встретятся со своим знаменитым земляком, писателем Прилепиным
У забежавшего в магазин рязанца угнали автомобиль
Генпрокуратура взялась за дело изувеченного пса Мухтара
В рязанском доме сделали смертельно опасный капремонт