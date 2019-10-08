В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-08T16:50:20+03:00

В списке десятки домов и 3 школы

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В среду, 9 октября, в Рязани будут отключения холодной воды. Это вызвано необходимостью ремонта водопроводов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 16.00 холодного водоснабжения не будет по адресам:

– ул. Стройкова, д. 25, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38;

– ул. 4-я Линия, д. 34;

– ул. Л. Толстого, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 3, д. 5 (школа №37);

– ул. Гоголя, д. 21, д. 23, д. 22/1, д. 24, д. 26, д. 24 корп. 1, д. 19/4

– ул. Полетаева, д. 11, д. 11 корп. 1;

– ул. Чернышевского, д. 7, д. 16а, д. 16, д. 18, д. 20.

С 9.00 до 17.00 ХВС не будет адресам:

– ул. Кремлевский вал;

– ул. Новослободская, д. с 2 по 24, д. с 1 по 9;

– площадь Соборная, д. 13, д. 17, д. 17а, д. 17б, д. 15 (школа №4), д. 18

– Посадский переулок

– ул. Остров;

– ул. Кремль;

– ул. Рабочих;

– ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46;

– улица ул. Соборная, д. 3, д. 7 (лицей №2)

– ул. Некрасова, д. 3.

Телефон диспетчерской МП «Водоканал» 41-06-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU