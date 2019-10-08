2019-10-08T14:36:37+03:00
Недвижимость

На 9 улицах Рязани 3 дня подряд будут отключать свет

Без электроэнергии останутся жильцы десятков домов
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Со среды, 9 октября, по 11 число включительно в ряде домов Рязани днем будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это вызвано необходимостью ремонта на воздушной линии.

Все три дня света не будет с 9.30 до 16.00 по следующим адресам:

– ул. Дачная (пос. Канищево), д. с 1 по 77;

– Озерный проезд, д. с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 4, д. 8, д. 10, д. 46, д. 48, д. 50;

– ул. Семчин Лоск, д. с 1 по 58;

– ул. Трехреченская, д. с 1 по 63;

– 5-й Озерный переулок, д. с 1 по 4, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 26, д. 28, д. 29, д. 40, д. 42;

– 4-й Озерный переулок, д. с 1 по 3, д. 5, д. 7, д. 10, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 32;

– 3-й Озерный переулок, д. с 2 по 10, д. 12, д. 14, д. с 18 по 24 (четная сторона), д. с 11 по 19;

– 2-й Озерный переулок, д. с 1 по 7, д. 11, д. 17, д. 19, д. с 6 по 18 (четная сторона);

– 1-й Озерный переулок, д. с 2 по 8, д. 10, д. 12, д. 14.

Работы производит МУП «РГРЭС». Телефон диспетчерской 55-01-12.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду

В списке десятки домов и три школы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена
Три района Рязанской области не получат паспорта готовности к отопительному сезону
Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России
Андрей Устинов утвержден на должности рязанского министра ТЭК и ЖКХ
В Рязанской области сгорели два соседних дома
В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева
В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду
Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов
Тонны погибающей просто так рыбы сняли на видео в Рязанской области
К восстановлению Торгового городка Рязани привлекут районы области
Дороги Касимова ремонтируют только с помощью субсидий регионального минтранса
Два рязанских троллейбуса изменили схему движения
В Рязанской области усилится ветер
Перед рязанцами отчитаются ключевые министры: ТЭК и ЖКХ; транспорта и автодорог
Сил моих нет! Рязанский пенсионер решил стрельнуть в перечившего ему соседа
Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли
Рязанцы встретятся со своим знаменитым земляком, писателем Прилепиным
У забежавшего в магазин рязанца угнали автомобиль
Генпрокуратура взялась за дело изувеченного пса Мухтара
В рязанском доме сделали смертельно опасный капремонт