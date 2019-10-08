2019-10-08T15:06:04+03:00
Общество

Два рязанских троллейбуса изменили схему движения

На улице Грибоедова продолжается ремонт дороги. Закончить планируют в пятницу
Поделиться:
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Между остановками «Цирк» и «Мясокомбинат» изменилось движение троллейбусов №3 и №10, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, транспорт будет следовать по улицам Есенина и Ленина как в одну, так и в другую сторону.

Причина изменения — ограничение движения по улице Грибоедова, которое вызвано ремонтом дороги. Завершить работы планируется до 11 октября. Но при условии хорошей погоды.

Власти города просят рязанцев с пониманием отнестись к изменениям и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Наглость зашкаливает

Чиновники рязанского райцентра сначала заделывают ямы на дорогах, а потом официально решают, кто это будет делать. Прокуратура в недоумении (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена
Три района Рязанской области не получат паспорта готовности к отопительному сезону
Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России
Андрей Устинов утвержден на должности рязанского министра ТЭК и ЖКХ
В Рязанской области сгорели два соседних дома
В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева
В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду
Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов
Тонны погибающей просто так рыбы сняли на видео в Рязанской области
К восстановлению Торгового городка Рязани привлекут районы области
Дороги Касимова ремонтируют только с помощью субсидий регионального минтранса
На 9 улицах Рязани 3 дня подряд будут отключать свет
В Рязанской области усилится ветер
Перед рязанцами отчитаются ключевые министры: ТЭК и ЖКХ; транспорта и автодорог
Сил моих нет! Рязанский пенсионер решил стрельнуть в перечившего ему соседа
Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли
Рязанцы встретятся со своим знаменитым земляком, писателем Прилепиным
У забежавшего в магазин рязанца угнали автомобиль
Генпрокуратура взялась за дело изувеченного пса Мухтара
В рязанском доме сделали смертельно опасный капремонт