Два рязанских троллейбуса изменили схему движения

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-08T15:06:04+03:00

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Между остановками «Цирк» и «Мясокомбинат» изменилось движение троллейбусов №3 и №10, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, транспорт будет следовать по улицам Есенина и Ленина как в одну, так и в другую сторону.

Причина изменения — ограничение движения по улице Грибоедова, которое вызвано ремонтом дороги. Завершить работы планируется до 11 октября. Но при условии хорошей погоды.

Власти города просят рязанцев с пониманием отнестись к изменениям и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU