Рязанский пенсионер забрал из банкомата чужие 83 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-07T15:27:53+03:00

О содеянном он даже пожалел, однако деньги вернул только после появления на своем пороге полицейских

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Полицейские раскрыли кражу 83 тысяч рублей, забытых в банкомате 48-летним рязанцем. Мужчина обратился в полицию, когда понял, что кто-то забрал деньги, выданные ему в одном из банковских отделений в центре города.

Как пояснил пострадавший, в момент, когда он производил операцию, на его телефон поступил звонок. Рязанец отвлекся, а когда вернулся к банкомату, то получил сообщение о списании со счета крупной суммы денег, но банкнот в лотке так и не увидел.

«Если деньги остаются в лотке банкомата дольше 45 секунд, аппарат автоматически убирает их внутрь. Видимо, если произошло списание средств, значит кто-то забрал купюры», - говорится в сообщении регионального УМВД.

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения и данные транзакций этого банкомата, оперативники пришли к выводу, что к пропаже денег может быть причастен 67-летний житель Рязанского района. Мужчину разыскали, а похищенное изъяли.

На допросе задержанный рассказал, что позже он пожалел, что взял чужие деньги, но никаких мер для их возвращения владельцу или в банк, так и не предпринял.

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ИСТОЧНИК KP.RU