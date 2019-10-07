В Рязани зафиксированы случаи заражения «мышиной лихорадкой»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-07T13:01:19+03:00

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По завершении уборочной зерна на полях почти не осталось, и мыши возвращаются в населенные пункты. Как следствие, в Рязани вновь зафиксирована «мышиная лихорадка». По стране это уже тысячи случаев заболевания, в нашем городе – десятки, сообщает ГТРК «Ока».

Мышиной ее прозвали из-за того, что эту острую инфекцию переносят маленькие грызуны. Медики же называют ее геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

От мышей инфекция передается воздушно-капельным путем, и в нашем регионе ежегодно регистрируют десятки случаев заражения. Кстати, от человека к человеку это заболевание не передается.

Тем не менее, нужно быть предельно внимательными: в начале развития «мышиная лихорадка» по своим симптомам очень напоминает банальную ОРВИ.

Однако, в отличие от простуды, у человека начинаются проблемы с почками: сначала мочи становится меньше, затем наоборот – необычно много. При средней и тяжелой формах болезни возможны носовые кровотечения, кровотечения в глазах.

Перечисленные формы наступают, если вовремя не обратиться к врачам. Последствия – вплоть до почечной недостаточности и даже летального исхода (в этом году по стране такие случаи уже были).

Если же вовремя обратить внимание на «необычную простуду» и не заниматься самолечением, то можно обойтись и без госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU