Прививку от гриппа планируют сделать половине рязанцев

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-19T17:09:43+03:00

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В этом году в Рязанской области сделать прививку от гриппа планируют 50% населения, в численном выражении это порядка 558 тысяч человек. Работа проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В область поступило уже более 243 тысяч доз (44%) вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп». Из них почти 60 тысяч доз для детей.

Сейчас иммунизацию против гриппа прошли более 160 тысяч жителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU