2019-10-07T11:13:33+03:00
Общество

Правительство одобрило проекты двух веток велодорожек в Рязани

Велотранспортная артерия пройдет от Соборной до Лесопарка и от кремля до ЦКПиО
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Фото: Сергей Жиряков.Фото: Сергей Жиряков.
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Проект двух велодорожек в Рязани получил предварительное одобрение в региональном правительстве. Об этом сообщил один из организаторов велошеринга в областном центре Сергей Жиряков.

По его словам, идея проекта не новая, про нее еще рассказывал экс-депутат облдумы Михаил Крылов. Проект не охватывает весь город, лишь часть будущего велосипедного каркаса.

Итак, велодорожка объединяются кремль, Лесопарк и ЦПКиО и состоит из двух веток: от площади Соборной до Лесопарка и от кремля к ЦКПиО. Частично она пересекает центр города, и будет основной велотранспортной артерией, в которую легко заехать и выехать с других улиц.

Фото: Сергей Жиряков.

Фото: Сергей Жиряков.

По задумке Жирякова, на многих участках будущей велодорожки нужно обновить покрытие, нанести разметку, установить знаки и освещение. Кроме того, на проезде Речников необходимо реконструировать мост и расширить тротуар, а улицу Рыбацкую сделать односторонней.

Однако, самый проблемный участок - за автотранспортным техникумом. С учебным заведением необходимо решать вопрос доступа на их территорию, а велодорожку делать с нуля. Кроме того, реконструировать мост через Лыбедь и многое другое.

Фото: Сергей Жиряков.

Фото: Сергей Жиряков.

«Я не профи, но рискнул и просчитал все работы на 14 млн рублей (без учета трудного участка от Автотранспортного техникума до ЦПКиО). С цифрами, схемами уже сходил в правительство. Жду следующей встречи с представителями ГИБДД и благоустройства города. Параллельно занимаюсь проектом велодорожки по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе. Впереди много работы, но главное - начало положено», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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