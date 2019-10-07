Правительство одобрило проекты двух веток велодорожек в Рязани
Проект двух велодорожек в Рязани получил предварительное одобрение в региональном правительстве. Об этом сообщил один из организаторов велошеринга в областном центре Сергей Жиряков.
По его словам, идея проекта не новая, про нее еще рассказывал экс-депутат облдумы Михаил Крылов. Проект не охватывает весь город, лишь часть будущего велосипедного каркаса.
Итак, велодорожка объединяются кремль, Лесопарк и ЦПКиО и состоит из двух веток: от площади Соборной до Лесопарка и от кремля к ЦКПиО. Частично она пересекает центр города, и будет основной велотранспортной артерией, в которую легко заехать и выехать с других улиц.
Фото: Сергей Жиряков.
По задумке Жирякова, на многих участках будущей велодорожки нужно обновить покрытие, нанести разметку, установить знаки и освещение. Кроме того, на проезде Речников необходимо реконструировать мост и расширить тротуар, а улицу Рыбацкую сделать односторонней.
Однако, самый проблемный участок - за автотранспортным техникумом. С учебным заведением необходимо решать вопрос доступа на их территорию, а велодорожку делать с нуля. Кроме того, реконструировать мост через Лыбедь и многое другое.
Фото: Сергей Жиряков.
«Я не профи, но рискнул и просчитал все работы на 14 млн рублей (без учета трудного участка от Автотранспортного техникума до ЦПКиО). С цифрами, схемами уже сходил в правительство. Жду следующей встречи с представителями ГИБДД и благоустройства города. Параллельно занимаюсь проектом велодорожки по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе. Впереди много работы, но главное - начало положено», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU