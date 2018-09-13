Под Рязанью завершили строительство дороги между Рыбным и трассой М-5

13 Сент. 12:31 2018-09-14T10:18:52+03:00

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В Рязанской области завершилось строительство новой дороги, соединивший город Рыбное с федеральной трассой М-5 «Урал», Работы провел холдинг VELLCOM group. Об этом сообщается в группе райцентра в «ВКонтакте».

Сейчас здесь благоустраивают территорию. Уже установлены остановочные павильоны и освещение, завершается укладка тротуара и велодорожек.

Строительство четырехполосной магистрали длиною 1130 метров стало возможным благодаря приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Программа реализуется в регионе с 2017 года.

В этом году из бюджета на нее выделили почти 1,5 миллиарда рублей, на которые отремонтируют более 100 километров дорог регионального и местного значения.