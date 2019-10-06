В Рязани сняли на видео полицейскую погоню

6 Окт. 18:18 2019-10-06T20:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 5 октября, в группе ЖК «Юный» в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил видеозапись фрагмента полицейской погони. Инцидент произошел тем же вечером возле дома №23 по улице Княжье Поле (микрорайон Семчино).

На записи видно, как белый тонированный автомобиль ВАЗ-2114 пытается скрыться от преследующего его с включенными проблесковыми маячками автомобиля ДПС.

Чем закончилась погоня – не известно. Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Рязань. Погоня..Микрорайон Семчино.

ИСТОЧНИК KP.RU