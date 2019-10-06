В Рязани сняли на видео полицейскую погоню
Вечером в субботу, 5 октября, в группе ЖК «Юный» в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил видеозапись фрагмента полицейской погони. Инцидент произошел тем же вечером возле дома №23 по улице Княжье Поле (микрорайон Семчино).
На записи видно, как белый тонированный автомобиль ВАЗ-2114 пытается скрыться от преследующего его с включенными проблесковыми маячками автомобиля ДПС.
Чем закончилась погоня – не известно. Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Рязань. Погоня..Микрорайон Семчино.
ИСТОЧНИК KP.RU
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