2019-10-06T20:19:46+03:00
Происшествия

В Рязани сняли на видео полицейскую погоню

Инцидент произошел в микрорайоне Семчино
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Вечером в субботу, 5 октября, в группе ЖК «Юный» в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил видеозапись фрагмента полицейской погони. Инцидент произошел тем же вечером возле дома №23 по улице Княжье Поле (микрорайон Семчино).

На записи видно, как белый тонированный автомобиль ВАЗ-2114 пытается скрыться от преследующего его с включенными проблесковыми маячками автомобиля ДПС.

Чем закончилась погоня – не известно. Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Рязань. Погоня..Микрорайон Семчино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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