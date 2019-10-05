Рязанская фигуристка Саша Трусова произвела фурор на турнире в Японии
На турнире по фигурному катанию в Японии Japan Open победила сборная Европы, за которую выступала рязанская спортсменка Александра Трусова. Кроме нее в команде были Алина Загитова, а также латвиец Денис Васильев и испанец Хавьер Фернандес. Соперниками сборной Европы были сборные Японии и Северной Америки.
В произвольной программе у женщин победила Александа Трусова с результатом 160,53 балла, второй стала Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76).
«Рязанка на турнире в Японии первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также еще один четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом», — говорится в сообщении ТАСС.
По сумме выступлений мужчин и женщин сборная Европы набрала 614,73 балла. Второе место заняла команда Японии (602,16), третья ступень у сборной Северной Америки (593,42).
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ИСТОЧНИК KP.RU