2019-10-04T14:39:03+03:00
Общество

Утвержден график движения бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня

Транспорт будет ходить по субботам с площади Театральной до остановки «Центральный рынок»
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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С 5 октября бесплатный автобус до ярмарки выходного дня будет ходить каждую субботу с 06:30 до 15:00, сообщает пресс-служба городской администрации. Отправляться транспорт будет с площади Театральной, и следовать до остановки «Центральный рынок». Ранее, напомним, автобус начинал ходить с 08:00.

Напомним, ярмарка выходного дня с 28 сентября начала работать на площадке напротив Центрального рынка, расположенной по адресу улице Пролетарская, 15. График работы ярмарки прежний: каждую субботу с 08:00 до 15:00.

ВАЖНО!

Без пересадки по этому же маршруту можно будет доехать на автобусах №№ 4, 16, 20 и 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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