Утвержден график движения бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня
С 5 октября бесплатный автобус до ярмарки выходного дня будет ходить каждую субботу с 06:30 до 15:00, сообщает пресс-служба городской администрации. Отправляться транспорт будет с площади Театральной, и следовать до остановки «Центральный рынок». Ранее, напомним, автобус начинал ходить с 08:00.
Напомним, ярмарка выходного дня с 28 сентября начала работать на площадке напротив Центрального рынка, расположенной по адресу улице Пролетарская, 15. График работы ярмарки прежний: каждую субботу с 08:00 до 15:00.
ВАЖНО!
Без пересадки по этому же маршруту можно будет доехать на автобусах №№ 4, 16, 20 и 34.
ИСТОЧНИК KP.RU