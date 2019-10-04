В Рязани нашли парня, ограбившего двух школьников

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-04T09:36:34+03:00

Выяснилось, что его уже судили ровно за то же самое

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В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, обвиняемого в грабеже, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Ограбление произошло мартовским вечером около одного из кафе Рязани. Угрожая и применив насилие, молодой мужчина отобрал тысячу рублей и сотовый телефон у двух несовершеннолетних ребят.

Кстати, раньше этого рязанца уже судили, и тоже за уличные грабежи. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокурор уголовное дело уже утвердил, оно отправлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU