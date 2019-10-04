В Рязани нашли парня, ограбившего двух школьников
В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, обвиняемого в грабеже, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.
Ограбление произошло мартовским вечером около одного из кафе Рязани. Угрожая и применив насилие, молодой мужчина отобрал тысячу рублей и сотовый телефон у двух несовершеннолетних ребят.
Кстати, раньше этого рязанца уже судили, и тоже за уличные грабежи. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокурор уголовное дело уже утвердил, оно отправлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU