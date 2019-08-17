Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-17T14:26:31+03:00

Оперативники по приметам смогли определить, что мужчина похож на ранее судимого за кражу безработного 24-летнего жителя Рязанского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязанским оперативникам понадобилось всего два часа, чтобы разыскать грабителя и задержать его

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Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила, что на улице Фирсова на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил женщину в плечо и сорвал с шеи золотую цепочку с серебряным крестиком.

Оперативники по приметам смогли определить, что мужчина похож на ранее судимого за кражу безработного 24-летнего жителя Рязанского района.

По месту регистрации мужчина не проживал, но полицейские выяснили, что он скрывается в одном из домов в селе Шумаш. Мужчину разыскали и задержали в течение двух часов. Похищенное изъято.

Отметим, что на улице Фирсова расположен Отдел МВД России по Советскому Району города Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU