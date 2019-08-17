Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку
Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в дежурную часть обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила, что на улице Фирсова на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил женщину в плечо и сорвал с шеи золотую цепочку с серебряным крестиком.
Оперативники по приметам смогли определить, что мужчина похож на ранее судимого за кражу безработного 24-летнего жителя Рязанского района.
По месту регистрации мужчина не проживал, но полицейские выяснили, что он скрывается в одном из домов в селе Шумаш. Мужчину разыскали и задержали в течение двух часов. Похищенное изъято.
Отметим, что на улице Фирсова расположен Отдел МВД России по Советскому Району города Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU