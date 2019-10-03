В Рязани снесли паркомат на улице Некрасова

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-03T15:03:03+03:00

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В четверг, 3 октября, в Рязани на перекрестке улиц Некрасова и Почтовой снесли паркомат. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы происшествия.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сам паркомат вырван «с корнем» и валяется на асфальте.

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Автомобилистов просят оплачивать парковку в соседних паркоматах или через интернет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU