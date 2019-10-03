2019-10-03T15:03:03+03:00
Общество

В Рязани снесли паркомат на улице Некрасова

Полиция проводит проверку
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Фото с места происшествия.Фото с места происшествия.
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В четверг, 3 октября, в Рязани на перекрестке улиц Некрасова и Почтовой снесли паркомат. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы происшествия.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сам паркомат вырван «с корнем» и валяется на асфальте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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