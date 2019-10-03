Автобусов №21 в Рязани стало еще больше

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-03T13:56:06+03:00

С 3 октября на автобусный маршрут №21 вышла дополнительная техника.

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С 3 октября на автобусный маршрут №21 вышла дополнительная техника, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, во время перераспределения машин увеличили до пяти единиц количество автобусов на 21-й маршрут.

Ранее за счет автобусов, поступивших по договору с инвестором, на маршрутах №№ 11, 12, 13, 23, 24 увеличено количество автобусов до пяти, четырех, шести, двух и трех единиц соответственно. К обслуживанию маршрута регулярных перевозок №17 приступили 15 автобусов МАЗ 206.

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ИСТОЧНИК KP.RU