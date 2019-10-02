Самое высокое сооружение Рязани сняли на квадрокоптер
В Рязани на квадрокоптер сняли телевизионную башню — самое высокое сооружение города. Видео башни и вечернего города выложили на канале «Boto Types» на видеохостинге YouTube.
«Сегодня у нас Рязанская телевизионная и радиовещательная башня. Стальное решетчатое сооружение, расположенное в Рязани. Высота телебашни составляет 182,5 метров. Это самое высокое сооружение областного центра и входит в список самых высоких телевизионных башен и радиомачт России», — говорится в описании к видео.
Телебашня — самое высокое сооружение Рязани.Вечерний город сняли на квадрокоптер
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Фотографии из Старожиловского района опубликованы в социальной сети (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU