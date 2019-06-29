В Рязанской области от ветра упала водонапорная башня
В селе Татаркино Старожиловского района сильный ветер стал причиной разрушения водонапорной башни. Об этом узнали, когда были опубликованы фотографии оттуда в социальных интернет-сетях.
Это было не капитальное кирпичное строение, как во многих других селах, а металлическая конструкция с резервуаром наверху, которая использовалась прежде всего для снабжения соседней животноводческой фермы.
При обсуждении ситуации пользователи интернета из Старожиловского района отметили, что и при работающей водокачке воду в Татаркино подавали не весь день. Кроме того, они вспомнили, что ранее работа водонапорной башни прекращалась в расположенном недалеко селе Перевлес: там сгорел электродвигатель насоса.
ИСТОЧНИК KP.RU