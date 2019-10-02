Во всех рязанских школах скоро появится высокоскоростной интернет
До конца этого года во всех 99 рязанских школах появится высокоскоростной интернет. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов. Как заявил глава региона, скорость соединения составит не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности.
«К концу 2021 года такие возможности будут созданы во всех образовательных учреждениях региона», — пообещал Любимов.
Напомним, на международной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH 2019 рязанские власти поддержали тренд на внедрение инноваций в обучение и развитие цифровой образовательной среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU