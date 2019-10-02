Во всех рязанских школах скоро появится высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-02T13:01:37+03:00

Губернатор анонсировал столь значимое событие регионального масштаба на своей странице в «ВКонтакте»

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До конца этого года во всех 99 рязанских школах появится высокоскоростной интернет. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов. Как заявил глава региона, скорость соединения составит не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности.

«К концу 2021 года такие возможности будут созданы во всех образовательных учреждениях региона», — пообещал Любимов.

Напомним, на международной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH 2019 рязанские власти поддержали тренд на внедрение инноваций в обучение и развитие цифровой образовательной среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU