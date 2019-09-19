Национальные общины Рязани будут обращаться к населению через интернет

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-19T17:54:05+03:00

Говорили даже о том, когда следует и когда не следует упоминать национальность героев публикаций Фото: Владимир ФРОЛОВ

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19 сентября в Рязанской областной библиотеке имени Горького собрались за круглым столом общественные активисты и журналисты, чтобы поговорить о том, как пресса представляет жизнь национальных общин в регионе, что можно в этом деле улучшить, а что мешает развивать дружбу народов.

С помощью видеоконференции к разговору подключилось руководство Гильдии межэтнической журналистикиФото: Владимир ФРОЛОВ

В течение 1 часа 20 минут собравшиеся обсудили самые громкие медиапроекты года – например, экспедицию рязанских общественников в Узбекистан по следам Сергея Есенина. Связались с помощью видеоконференции с руководством Гильдии межэтнической журналистики в Москве. А также спланировали развитие работы с обществом через интернет – например, решили создать информационные группы в социальных сетях, которые объединили бы представителей прессы и руководство национальных общин Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU