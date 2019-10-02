В Рязани Land Rover снес дорожный знак и стойку светофора

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-02T11:07:33+03:00

Иномарку отбросило на обочину в ДТП с «ВАЗ»

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Во вторник, 1 октября, около 22.20 на улице Бирюзова в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Здесь столкнулись «ВАЗ-2111», за рулем которого был 44-летний мужчина, и Land Rover, управляемый 30-летним рязанцем.

По инерции иномарка продолжала двигаться, но от удара ее отбросило – машина снесла дорожный знак и стойку пешеходного светофора.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Водитель и два пассажира «ВАЗ» в возрасте 31 и 36 лет получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах региона произошло 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы. Инспекторы поймали 10 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU