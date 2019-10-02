В Рязани Land Rover снес дорожный знак и стойку светофора
Во вторник, 1 октября, около 22.20 на улице Бирюзова в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
Здесь столкнулись «ВАЗ-2111», за рулем которого был 44-летний мужчина, и Land Rover, управляемый 30-летним рязанцем.
По инерции иномарка продолжала двигаться, но от удара ее отбросило – машина снесла дорожный знак и стойку пешеходного светофора.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Водитель и два пассажира «ВАЗ» в возрасте 31 и 36 лет получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.
Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах региона произошло 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы. Инспекторы поймали 10 пьяных водителей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рыбновском районе КамАЗ снес торговую точку и Volkswagen
Молодую продавщицу и иномарку от удара отбросило на несколько метров. Подробнее
ИСТОЧНИК KP.RU