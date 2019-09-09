На обочине рязанской дороги КамАЗ снес торговую точку и Volkswagen

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-09T17:38:32+03:00

Продавца и иномарку от удара отбросило на несколько метров

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Днем в понедельник, 9 сентября, в Рыбновском районе произошло ДТП. По информации издательства «Пресса» авария случилась в полдень в деревне Высокое – на трассе М5 «Урал».

Семья из Коломны приезжала к родным в нашу область и возвращалась домой. По пути они остановились и оставили свой Volkswagen Tiguan на обочине, включив аварийку. Двое путешественников отправились за покупками к прилавкам, расположенным тут же.

В этот момент с трассы неожиданно съехал КамАЗ. От удара иномарку вместе с пассажирами отбросило на несколько метров. В итоге двух ее пожилых пассажиров вместе с дочерью отвезли в больницу. По словам сына пострадавших, серьезных травм у них, кажется, нет. Но проверка не повредит – родителям за 80.

Состояние продавщицы торговой точки куда хуже: 25-летнюю женщину от удара отбросило на метры – и прямо на асфальтовую дорожку. С травмой головы ее увезли в больницу.

По словам очевидцев, водитель грузовика сказал, что отвлекся из-за сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU